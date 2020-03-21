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03:37 21.03.2020

Сотрудник Майка Пенса заразился коронавирусом

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Один из сотрудников офиса вице-президента США Майка Пенса заразился коронавирусом Covid-19, сообщают американские власти.

"Сегодня вечером нам сообщили, что у одного из сотрудников офиса вице-президента диагностировали коронавирус", - говорится в заявлении представителя Пенса - Кэти Миллер.

Она отметила, что ни Пенс, ни президент США Дональд Трамп близко не контактировали с этим человеком.

Ранее в марте Трамп прошёл тест на наличие у него коронавируса. Проверка показала, что президент здоров. Пенс такую проверку пока не проходил.

Теги: #сша #пенс #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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