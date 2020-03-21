События

02:13 21.03.2020

Бывшая директор банковского отделения предстанет перед судом за присвоение денег и подделку документов

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Харьковская местная прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей управляющей отдела коммерческого банка в Харькове, подозреваемой в присвоении денег вкладчика и служебной подделкой (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"На основании оформленных заявлений вкладчика женщина получила деньги в сумме $54 тыс., но не внесла их в кассу банка для последующего зачисления на банковский вклад, то есть присвоила себе. Кроме того, директор предоставила вкладчику заведомо поддельные документы, подтверждающие оформление банковского вклада", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Теги: #украина #криминал #харьков
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