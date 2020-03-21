МИД: иностранным дипломатам представили англоязычный портал с информацией по противодействию распространения коронавируса

В Министерстве иностранных дел Украины представили для иностранного дипломатического корпуса в рамках онлайн-брифинга англоязычный портал с информацией по противодействию распространения коронавируса Covid 19, сообщила пресс-служба МИД.

"Вместе с Министерством здравоохранения мы разработали специальную англоязычную версию портала, где можно получить всю информацию по борьбе с распространением коронавируса в Украине, а также ответы на основные вопросы о Covid-19 (https://www.covid19.com. ua/en/). Мы распространим этот адрес дипломатическим каналам и мы будем, как и раньше, готовы взаимодействовать с вами по всем вопрос о ситуации, которая сложилась. Мы также очень просим вас распространить информацию о англоязычной версии упомянутого портала среди ваших соотечественников, которые находятся в Украине" - заявил замминистра иностранных дел Украины Егор Божок.

По его словам, МИД предпринимает ключевые усилия относительно ситуации, сложившейся в связи с пандемией коронавируса Covid 19. В частности, в случае возвращения украинцев, которые оказались за пределами Украины.

Кроме того, на брифинге ответили на письменные вопросы от дипломатического корпуса по содействию иностранным дипломатам и членам их семей, а также гражданам других стран, которые сейчас находятся на территории Украины.