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23:14 20.03.2020

С понедельника на области и регионы будут распределены тесты и средства защиты, которые прибудут из Китая - премьер

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С понедельника на области и регионы будут распределены тесты и средства защиты, которые прибудут из Китая - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что с понедельника, 23 марта, на области и регионы будут распределены тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты, которые в ближайшее время прибудут из Китая, и подчеркивает, что в нынешней ситуации центральная и местная власть должны быть едиными.

"Мы мобилизуем все возможные ресурсы и государственный бюджет, в том числе. Первый вопрос – это формирование стабилизационного фонда, чтобы в первую очередь спасти здоровье и жизнь украинцев, защитить медиков, защитить армию. И тут невозможно делить: государственный бюджет, местный бюджет… Мы едины сегодня, мы едины сегодня с миром, мы едины сегодня в Украине, и мы выкладываем на стол все ресурсы, которые у всех нас есть. И государство не остается в стороне", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Шмыгаль напомнил, что сейчас ожидается первый самолет из Китая с большим количеством тестов и дополнительных средств индивидуальной защиты.

"Мы будем их распределять благодаря тому программному продукту, который даст нам и прогноз, и всю ситуацию сегодня в Украине. Мы будем видеть всю аналитику по Украине, делиться нею с регионами и городами. Ориентировочно с понедельника области и регионы Украины ощутят это распределение", - отметил он.

 

Теги: #кабмин #области #распределение #украина #тесты
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