Польская компания "LOT" 21 марта совершит авиарейс из Варшавы в Киев

Польская авиакомпания "LOT" 21 марта совершит рейс из Варшавы в Киев, сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше в Фейсбуке.

"21 марта 2020г. в 15:35 компания LOT осуществит авиарейс сообщением Варшава-Киев. Стоимость билета 600 PLN", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лица, заинтересованные перелетом, могут до 08:00 21 марта прислать заявки на электронный ящик consul_pl@mfa.gov.ua, указав в теме письма - "LOT КИЕВ", в сообщении - имя и фамилия латинскими буквами и контактный номер телефона, после чего представители компании перевозчика свяжутся для оформления билетов.