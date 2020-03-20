Минсоцполитики Украины назвало категории людей, которые также могут получить дополнительную тысячу гривень в апреле

Одноразовую помощь размером тысяча гривень могут также могут выплатить лицам, получающим пенсию по инвалидности, детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства, сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"Во-первых, мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы обеспечить выплату одноразовой помощи размером тысяча гривень в апреле месяце для тех пенсионеров, которые получают достаточно небольшой размер пенсии. В частности, мы говорим о тех, кто получает пенсию в размере 5 тыс. грн. и меньше. Мы также предлагаем эту инициативу расширить и на лиц, которые получают пенсию по инвалидности, также на деток с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Музыченко подчеркнул, что уже с мая планируют вернуться к вопросу индексации пенсий, которая, как ожидается, составит 11%.

"Это будет касаться очень большого количества пенсионеров. Это будет увеличение размера пенсии на 50% роста средней заработной платы прошлого года и инфляции прошлого года, то есть это близко 11%", - пояснил он.

Кроме того, заместитель министра призвал людей преклонного возраста поберечь свое здоровье и избегать очередей в оплате за коммунальные услуги в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.

"Коммуналка подождет, точно подождет. Соответствующие изменения в законодательство внесено. Никаких штрафов, пени, отключения коммунальных услуг не может быть. Об этом вообще можем забыть", - подчеркнул он.