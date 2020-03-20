До 39 возросло количество инфицированных коронавирусом

В Украине подтверждено еще 10 случаев инфицирования коронавирусом: новый случай зафиксирован в Черновицкой области, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Минздрав сообщает: по состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19. 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине. Пациент, у которого первого зафиксировали Covid-19, уже выздоровел.