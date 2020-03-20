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22:07 20.03.2020

Кабмин сформировал стабилизационный фонд, распределил средства резервного фонда, облегчил таможенные процедуры для медицинских товаров

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Кабмин сформировал стабилизационный фонд, распределил средства резервного фонда, облегчил таможенные процедуры для медицинских товаров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на заседании в пятницу Кабинет министров принял решение о формировании стабилизационного фонда государства, об очередном распределении резервного фонда, облегчили режим таможенного оформления и фактически сняли режим налогообложения для необходимых медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты и оборудования.

"Мы приняли сегодня решение о формировании стабилизационного фонда государства. Это то, чего все ждут, как раз этой денежной корзины, которая позволит нам достаточно быстро принимать решения по закупке масок, аппаратов, оборудования, о выплате средств медикам", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Шмыгаль также отметил, что было принято решение об очередном распределении государственного резервного фонда.

"И также значительно облегчили, фактически ускорили поступление необходимых медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования на территорию Украины. Облегчили режим таможенного оформления, сняли фактически режим налогообложения для подобных средств, чтобы это можно было решать буквально за день, всё, что прилетает", - указал он.

Как сообщается на сайте правительства, из резервного фонда госбюджета Министерству здравоохранения выделено 35,6 млн грн, Министерству юстиции (для Государственной уголовно-исполнительной службы) – 3,6 млн грн для обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий.

Также Кабмин выделил из резервного фонда 639 тыс. грн Министерству инфраструктуры для возмещения расходов, связанных с осуществлением неотложной эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса в Италии.

 

Теги: #фонды #средства #украина #кабмин
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