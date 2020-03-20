Львовянин, у которого обнаружили коронавирус, не нуждается в госпитализации

Львовянин, у которого диагностировали коронавирус, не нуждается в госпитализации, сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации со ссылкой на и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько.

"Сегодня к нам обратился на консультацию пациент, сообщивший, что у него позитивный анализ на коронавирус, проведенный в частной лаборатории. Состояние пациента удовлетворительное, у него нет признаков заболевания, и он не нуждается в госпитализации в инфекционную больницу, равно как и амбулаторного медикаментозного лечения", - сказал Васько.

По его словам, мужчина вернулся из Германии 13 марта. Он сдал анализы вместе с женой и у нее коронавирус не обнаружен. С момента возвращения мужчина находился на самоизоляции.

Васько рассказал, что у мужчины повторно взяли анализ для подтверждения или опровержения референс-лабораторией Минздрава.

Ранее мэр города Андрей Садовый сообщал о том, что во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.