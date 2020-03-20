Харьковчанка, инфицированная COVID-19, находится в Киеве и проходить лечение будет там

Харьковчанка, у которой обнаружили COVID-19, была во Франции, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с того момента до сих пор находится на территории Киевской области. По состоянию на этот час, на территории региона зафиксированных больных коронавирусом не находится", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.

Как сообщалось, ранее в пятницу вечером Минздрав сообщил о первом подверженном случае COVID-19 в Харьковской области.