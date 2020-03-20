Тестирование людей на коронавирус без признаков болезни не имеет смысла

Даже когда в Украине станет больше тестов на определение инфицирования коронавирусом, их нет смысла делать всему населению, сообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"На сегодняшний день тестирование людей без признаков болезни не имеет смысла, потому что тесты не покажут болезнь, если нет признаков. И на сегодняшний день тесты тоже есть. Да, они есть в незначительном количестве, но они есть и тестирования проводятся. Будет больше тестов - это не означает, что всем тем, у кого нет признаков, надо проходить тестирование. Во-первых, ничего не покажет, во-вторых лучше эти тесты использовать для заболевших людей", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Радуцкий подчеркнул, что в Украине действует наставление делать тесты людям с такими признаками заболевания, как температура тела выше 38.5 градусов и сухой кашель.

"Я не знаю ни одну страну в мире, даже состоятельные страны, где бы тестирование происходило просто для всего населения", - пояснил он.