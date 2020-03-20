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18:47 20.03.2020

Садовый: первый случай коронавируса во Львове - украинец прибыл из Германии

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Садовый: первый случай коронавируса во Львове - украинец прибыл из Германии

Во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)", - написал мэр на странице в Фейсбуке в пятницу.

Садовый отметил, что информация поступила от главного врача инфекционной больницы, а также положительный результат на коронавирус подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве.

"Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины. Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования", - подытожил мэр.

Теги: #львов #коронавирус #садовый
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