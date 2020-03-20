В Ивано-Франковске из 15 подозрений на коронавирус 9 не подтвердились, но чрезвычайную ситуацию в регионе необходимо ввести

Из 15 подозрений на коронавирус в Ивано-Франковске девять не подтвердились, однако есть все основания для введения чрезвычайной ситуации в регионе и, возможно, чрезвычайного положения в стране, заявляет мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Из 15 подозрений (на коронавирус), к счастью девять не подтвердились, из них – трое жителей Ивано-Франковска", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Вместе с тем мэр подчеркнул, что факт подтверждения заражения COVID -19 у женщины, которая умерла, является "тревожным сигналом".

"Я считаю, что правительству следует ввести в Ивано-Франковской области сначала чрезвычайную ситуацию, а также я считаю, что при определенных обстоятельствах необходимо вводить чрезвычайное положение в отдельных регионах или в целой Украине", - сказал Марцинкив.

Он напомнил, что чрезвычайное положение может ввести президент своим указом при согласовании с Верховной Радой.

"Считаю, что сегодня должны быть более жесткие меры, люди должны понимать, что без необходимости не надо выходить на улицу… Что делать с продуктовыми рынками? Они не попадают под действие постановления Кабинета министров, но там большое скопление людей", - сказал городской голова Ивано-Франковска.

По его словам, необходимо больше карантинных мер в части установления постов, на которых бы людям измеряли температуру.

"Для этого необходимо законное регулирование, органы местного самоуправления не могут принимать такие решения… Единственное решение – жесткие методы обсервации. И чем быстрее это будет введено, тем меньше людей пострадает от коронавируса", - подчеркнул Марцинкив.

Он добавил, что постоянно находится на контакте с мэрами другими городов и его позиция имеет поддержку.