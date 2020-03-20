События

18:37 20.03.2020

Трое украинских военных ранены в пятницу на Донбассе

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Трое украинских военных ранены в пятницу на Донбассе

Трое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов в пятницу со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. (…) Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что раненые военные ВСУ были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачи оперативно предоставили им надлежащую медицинскую помощь.

Так, боевики осуществили три обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку н.п. Марьинки, Новотроицкое, Широкино.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 5 обстрелов, а именно: вблизи н.п. Крымского, Луганского, Хутор Вольный, Новгородского, Новотошковского.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали дежурные огневые средства

Теги: #оос
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