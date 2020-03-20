В Киеве дезинфицируют детские и спортивные площадки в парках и скверах

В Подольском районе столицы обрабатывают дезинфицирующими средствами детские и спортивные площадки, расположенные на территории парков и скверов, сообщает Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, санитарную обработку осуществляют Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений (КП СЗН) Подольского района и КАРС "Киевская служба спасения".

"Вместе с тем, отмечаем: пользоваться детскими площадками в период карантина, который призван уберечь от распространения коронавирусной инфекции, не стоит", - говорится в сообщении.

Кроме того, для минимизации распространения инфекции в столице проводится механизированная мойка дорог, мостов и путепроводов. Дезинфицируют также общественный транспорт, жилые дома - лестничные клетки, лифтовые кабины, ручки дверей, лестничные перила и тому подобное.