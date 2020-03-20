События

18:24 20.03.2020

В Великобритании за сутки скончались почти 40 инфицированных коронавирусом

1 мин читать
В Великобритании за сутки скончались почти 40 инфицированных коронавирусом

В Великобритании зарегистрировали ещё 39 летальных исходов вследствие заражения коронавирусом COVID-19, сообщил в пятницу британский телеканал Sky News со ссылкой на Национальное управление здравоохранения (NHS)

"Ещё 39 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус COVID-19, скончались", - говорится в сообщении NHS.

По данным NHS, возраст скончавшихся пациентов варьировался от 50 до 99 лет.

Количество заражений в стране превышает 3,2 тыс., число скончавшихся заражённых этим вирусом достигло 167.

Как сообщает Sky News, учёные рекомендуют ввести более жесткие меры борьбы с распространением нового коронавируса как минимум на следующие полгода.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при соблюдении всех мер страна сможет справиться с распространением COVID-19 за 12 недель.

Теги: #великобритания #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:47 20.03.2020
Садовый: первый случай коронавируса во Львове - украинец прибыл из Германии

Садовый: первый случай коронавируса во Львове - украинец прибыл из Германии

18:45 20.03.2020
В Ивано-Франковске из 15 подозрений на коронавирус 9 не подтвердились, но чрезвычайную ситуацию в регионе необходимо ввести

В Ивано-Франковске из 15 подозрений на коронавирус 9 не подтвердились, но чрезвычайную ситуацию в регионе необходимо ввести

18:33 20.03.2020
В харьковский областной коордсовет по противодействию распространению COVID-19 вошли нардепы, врачи и главы РГА

В харьковский областной коордсовет по противодействию распространению COVID-19 вошли нардепы, врачи и главы РГА

18:24 20.03.2020
В Киеве дезинфицируют детские и спортивные площадки в парках и скверах

В Киеве дезинфицируют детские и спортивные площадки в парках и скверах

18:22 20.03.2020
Поезд "4 столицы" 21 марта вернет домой украинцев, граждан Беларуси и стран Балтии

Поезд "4 столицы" 21 марта вернет домой украинцев, граждан Беларуси и стран Балтии

18:13 20.03.2020
Украинские банки скорректировали часы работы в связи с карантином и временно закрыли часть отделений

Украинские банки скорректировали часы работы в связи с карантином и временно закрыли часть отделений

18:08 20.03.2020
Больше 7 тыс. человек заболели коронавирусом в штате Нью-Йорк

Больше 7 тыс. человек заболели коронавирусом в штате Нью-Йорк

17:33 20.03.2020
Украинский самолет "Руслан" повторит доставку медсредств из Китая в Чехию 23 и 31 марта – "Антонов"

Украинский самолет "Руслан" повторит доставку медсредств из Китая в Чехию 23 и 31 марта – "Антонов"

17:16 20.03.2020
АТБ ввел ограничение на количество посетителей в части магазинов

АТБ ввел ограничение на количество посетителей в части магазинов

17:01 20.03.2020
Разумков исключает остановку работы Рады после заражения Шахова коронавирусом

Разумков исключает остановку работы Рады после заражения Шахова коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Садовый: первый случай коронавируса во Львове - украинец прибыл из Германии

Трое украинских военных ранены в пятницу на Донбассе

Разумков исключает остановку работы Рады после заражения Шахова коронавирусом

С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий

Глава газового дивизиона "Нафтогаза" Фаворов заболел коронавирусом, находится дома на изоляции

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое украинских военных ранены в пятницу на Донбассе

ЕС на фоне коронавируса впервые задействует общее для блока освобождение от бюджетных ограничений

Сотрудник Диканевской колонии продавал осужденным наркотики

Кернес просит Шмыгаль разрешить перевозки пассажиров в метро Харькова из-за транспортного коллапса в городе

С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий

Глава газового дивизиона "Нафтогаза" Фаворов заболел коронавирусом, находится дома на изоляции

Минздрав призывает сети супермаркетов, аптек, банков и АЗС обеспечить для работников и посетителей безопасные условия пребывания

Основной инструмент сближения Украины и ЕС – это Соглашение об ассоциации – Боррель

В Днепре заявляют о потребности в 600 млн грн для борьбы с коронавирусом, "Интерпайп" призывает объединить усилия бизнеса и власти

Кучер: единственный антикризисный штаб по борьбе с COVID-19 в области возглавляю я, остальные – фикция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА