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18:13 20.03.2020

Украинские банки скорректировали часы работы в связи с карантином и временно закрыли часть отделений

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Украинские банки скорректировали часы работы в связи с карантином и временно закрыли часть отделений

Украинские банки продолжают принимать меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина, в частности, временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении, свидетельствуют сообщения на сайтах банков.

Банк "Кредит Днепр", в частности, временно сократил количество работающих отделений до 15 с 36 (здесь и далее - на начало года, по данным НБУ), оставшиеся будут работать в будние дни с 10:00 до 17:00.

Банк "Восток" приостановил работу трех отделений в Одессе и двух в Киеве из 40 по Украине. Работающие отделения будут открыты согласно штатному графику – у большинства в будние с 9:00 до 18:00, в субботу – с 10:00 до 16:00, а воскресенье выходной.

Международный инвестиционный банк (МИБ) приостановил работу двух отделений в Киеве и отставил прежним график работы для оставшихся 18-ти отделений (в будние дни с 9:00 до 18:00).

Мегабанк сократил график работы для харьковских подразделений на 1 час и теперь они будут работать в будние дни с 10:00 до 17:00, в связи с изменениями в работе местного общественного транспорта из-за карантина. Уточняется, что отделения в других городах работают в штатном режиме (большинство с 9:00 до 17:00 только в будние дни).

Кроме того, в штатном режиме работают Банк инвестиций и сбережений (в будние с 9:00 до 17:00) и Индустриалбанк (в будние с 9:00 до 17:30), свидетельствуют сообщения на их сайтах.

Все финучреждения рекомендуют пользоваться онлайн-банкингом и избегать операций с наличными.

Как сообщалось, ПУМБ приостановил оформление кредитов наличными и кредитных карт, ввел два дополнительных перерыва на санчас (с 11:00 по 11:15 и с 16:00 по 16:15) и перерыв с 13:00 до 14:00. Банк рекомендует клиентам соблюдать дистанцию в 1 метр, ожидать своей очереди на улице.

Райффайзен банк Аваль ввел обслуживание по записи, а Ощадбанк – перерывы в отделениях на проветривание и дезинсекцию, а также перевел инкассаторскую службу в усиленный режим работы.

ПриватБанк ввел санитарный час с 12:30 по 13:30 в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.

Альфа-Банк временно приостановил работу 45 из 257 отделений, оставшиеся работают только в будние дни с 9:00 по 18:00.

Креди Агриколь Банк, временно закрыл 17 отделений из 150. Остальные работают только в будние дни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санитарный час с 13:00 по 14:00.

Банк "Пивденный" временно приостановил работу 22 из 98 отделений и сократил рабочий день (с 10:00 до 16:30) с тремя санитарными часами (11:00-11:15, 13:00-14:00, 15:45-16:00). Дополнительно банк отменил работу на выходных и ограничил максимальное количество клиентов в отделениях пятью.

Укрсиббанк сократил график работы с 10:00 до 16:00, ввел санчас и ограничил допустимое количество клиентов в отделении пятью людьми.

Отделения ТАСкомбанка будут работать только в будние с 10:00 до 16:00, в них могут находиться до пяти клиентов.

Кредобанк сократил часы с 10:00 до 16:30, ввел два перерыва на дезинфекцию и ограничения на количество человек в отделении.

Идея Банк и Укрэксимбанк ввели дополнительные санчасы и предупреждают о возможном ограничении на количество человек в отделениях банка.

Сбербанк принимает клиентов только в будние дни до 16:00, Правекс Банк и Глобус Банк – с 10:00 до 16:00, а ОТП Банк – с 9:00 до 17:00.

Теги: #коронавирус #банк
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