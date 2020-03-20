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18:08 20.03.2020

Больше 7 тыс. человек заболели коронавирусом в штате Нью-Йорк

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Больше 7 тыс. человек заболели коронавирусом в штате Нью-Йорк

Почти половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 7 тыс. заболевших.

Как сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо, число случаев заболевания COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки возросло почти на 3 тысячи, общее число заболевших достигло 7102.

По словам Куомо, больше половины случаев зафиксировано в городе Нью-Йорк - 4408, в округе Уэстчестер, где находится первая в Штатах карантинная зона, болеют 1091 человек.

"Чем больше в штате делают тестов, тем больше вы получите положительных результатов. На душу населения мы проводим тестов больше, чем Китай или Южная Корея", - сказал губернатор.

Он сообщил, что только за сутки было сделано 10 тыс. тестов, а всего в штате сдали анализы почти 32,5 тыс. человек.

По словам губернатора, 1255 человек (18% от общего числа заболевших) находятся в больнице.

Куомо также сообщил о 35 летальных исходах.

Согласно данным, представленным губернатором, в США на настоящий момент зафиксировано почти 15,5 тыс. случаев и 201 летальный исход.

Теги: #сша #нью_йорк #коронавирус
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