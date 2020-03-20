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17:45 20.03.2020

ЕС на фоне коронавируса впервые задействует общее для блока освобождение от бюджетных ограничений

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ЕС на фоне коронавируса впервые задействует общее для блока освобождение от бюджетных ограничений

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о дополнительном смягчении бюджетных правил для государств Евросоюза, чтобы дать им возможность выдержать экономические последствия эпидемии коронавируса.

"Сегодня - это новое, никогда не делавшееся раньше: мы задействовали статью, позволяющую общее освобождение от (бюджетных - ИФ) ограничений", - заявила глава ЕК в видеообращении, размещенном в пятницу в ее "Твиттере".

По ее словам, "это означает, что национальные правительства могут влить в экономику столько (средств - ИФ), сколько им необходимо". "Мы смягчаем бюджетные правила, чтобы позволить им сделать это", - сказала председатель Еврокомиссии.

При этом она выразила удовлетворение "решительным шагом Европейского центрального банка", который объявил программу покупки облигаций на 750 млрд евро в ответ на усугубление экономических и финансовых потрясений, вызванных пандемией коронавируса.

Председатель Еврокомиссии добавила, что бюджет Евросоюза возьмет на себя часть бремени по спасению экономики стран ЕС. "Выделяются 37 млрд евро, чтобы поддержать сектор здравоохранения и предприятия и сохранить людей на рабочих местах. И мы сделаем еще больше, чтобы поддержать вас и ваши семьи во время этого кризиса", - пообещала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что накануне Еврокомиссия предложила новые правила оказания государственной помощи предприятиям, которые являются "самыми гибкими из когда-либо существовавших".

"Это поддержит ваши предприятия и ваши рабочие места. Ваши правительства теперь смогут помочь многим предприятиям, пострадавшим от этого внезапного удара: отелям, ресторанам, предприятиям транспорта, малым предприятиям, которым грозит закрытие, если им не помочь", - сказала председатель Европейской комиссии.

Теги: #ес #ек #ляйен
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