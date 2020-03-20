Украинский самолет "Руслан" повторит доставку медсредств из Китая в Чехию 23 и 31 марта – "Антонов"

Украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" производства ГП "Антонов" (Киев) осуществит еще два рейса из Китая в Чехию для доставки медсредств, сообщило ГП "Антонов" со ссылкой на NATO Support and Procurement Agency (NSPA) в пятницу.

Согласно сообщению, Чехия будет использовать Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) для перевозки необходимого медоборудования из Китая для борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.

В целом по заявке Чехии состоятся три миссии SALIS.

"Наш подрядчик Antonov Logistics SALIS (ALS) принял меры для обеспечения максимальной защиты экипажа. Например, прямой контакт между экипажем и местными жителями в пункте назначения запрещен. Власти Китая разрешили отойти от национальных правил, разрешив экипажу оставаться на борту во время паспортного контроля", - комментируют процедуру перевозок в NSPA.

Как отмечает "Антонов", в этой миссии были задействованы дополнительные члены экипажа, чтобы обеспечить непрерывное выполнение рейсов из аэропорта "Шэньчжэнь" (Китай) в "Пардубице" (Чехия).

Следующие две миссии SALIS, запланированные на 23 и 31 марта, состоятся по аналогичному маршруту с соответствующей процедурой.

Как сообщалось, украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставит из Китая в Чехию медицинское оборудование и тесты на коронавирус.