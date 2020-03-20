События

15:49 20.03.2020

Глава газового дивизиона "Нафтогаза" Фаворов заболел коронавирусом, находится дома на изоляции

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Глава газового дивизиона "Нафтогаза" Фаворов заболел коронавирусом, находится дома на изоляции

Глава интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов находится дома на самоизоляции из-за подхваченного коронавируса.

"Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура - 37,5. Я, в соответствии с рекомендациями и внутренним протоколом НАК "Нафтогаз Украины", самоизолировался, сижу дома, никуда не выхожу, минимизировал контакты со всеми с кем можно и нельзя. Чувствую себя прекрасно, только скучно. Планирую еще неделю так сидеть до того момента, пока все вопросы будут сняты", – сказал он в опубликованном на своей странице в соцсети Facebook видео в пятницу.

В свою очередь его отец Михаил Фаворов в комментарии радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что тест Андрея на короновирус положительный, а заразиться он мог в аэропорту или при перелете Украина – США - Украина.

"В понедельник он сдал анализ и получил положительный результат, во вторник заболела его супруга", - сказал М.Фаворов.

По его словам, кашель и высокая температура у его сына уже исчезли, он выздоравливает.

Теги: #нафтогаз #коронавирус #фаворов
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