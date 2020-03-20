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15:07 20.03.2020

Основной инструмент сближения Украины и ЕС – это Соглашение об ассоциации – Боррель

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Основной инструмент сближения Украины и ЕС – это Соглашение об ассоциации – Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель считает, что ориентиром для реформ и основным инструментом для сближения Украины с ЕС является Соглашение об ассоциации.

"Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является наиболее всеобъемлющим соглашением, которое ЕС заключает с другой страной. Это ориентир для украинских реформ и основной инструмент сближения Украины и ЕС, развития более глубоких политических связей, укрепления экономических отношений и привития уважения к общим ценностям. Мы тесно сотрудничаем над его реализацией", - сказал Боррель в письменном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул, что "полномасштабные и необратимые реформы требуют времени, преемственности и независимости от политического и экономического давления". "Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с Украиной в поддержку этих реформ и всех тех, кто полон решимости продвигать реализацию реформ в Украине на благо своих граждан", - добавил глава европейской дипломатии.

Боррель также считает, что реформа в сфере верховенства права остается ключевой. "Мы наблюдаем существенный прогресс в реформировании Генеральной прокуратуры и регулярное пополнение послужного списка расследований Национального антикоррупционного бюро Украины, в том числе в отношении столь важного судебного преследования организаторов мошенничества в ПриватБанке на сумму $5 млрд", - отметил он.

Высокий представитель особо подчеркнул, что независимость и свобода от ненадлежащего политического вмешательства в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов "по-прежнему остаются решающими". "Это следует принимать во внимание при любых институциональных изменениях", - сказал Боррель.


Полный текст интервью с Боррелем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #ес #боррель
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