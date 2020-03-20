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14:35 20.03.2020

В Днепре заявляют о потребности в 600 млн грн для борьбы с коронавирусом, "Интерпайп" призывает объединить усилия бизнеса и власти

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В Днепре заявляют о потребности в 600 млн грн для борьбы с коронавирусом, "Интерпайп" призывает объединить усилия бизнеса и власти

Созданный в Днепропетровской области Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством главы ОГА Александра Бондаренко определил потребности области более чем в 600 млн грн на обеспечение больниц аппаратами искусственной вентиляции легких, медоборудованием, закупку средств индивидуальной защиты для медиков, полиции, дезинфицирующих средств и других необходимых материалов.

Как сообщается в распространенном в пятницу открытом письме "Интерпайпа", компания взяла на себя инициативу по координации усилий представителями бизнеса и власти.

При этом отмечается, что "Интерпайп" уже перечислил $2 млн на закупку тестов. Кроме этого, направит 35 млн грн средств, сэкономленных за счет налоговых каникул, введенных на период с 1 марта по 30 апреля. Но таких усилий недостаточно для подготовки области к эпидемии. Для оперативного реагирования на вызовы нужно объединить усилия представителей бизнеса области и местных властей.

"Вы можете выделить финансовую помощь, перечислив средства на счет Благотворительного фонда либо сообщить о вашей возможности закупить конкретное оборудование или материалы, предоставить волонтеров для решения организационных проблем. Фонд будет регулярно публиковать на сайте, в социальных сетях и на региональных ТВ каналах отчетность, а также информировать общественность о компаниях, которые оказали помощь. Объединив усилия бизнеса и власти, мы сможем обеспечить безопасность и необходимое лечение нашим сотрудникам, семьям, жителям нашей области", - говорится в письме "Интерпайпа".

Координаты Благотворительного фонда "Відродження регіону": https://zadnipro.dp.ua/, https://www.facebook.com/za.dnipro/, zadnipro2020@gmail.com (Наталья Краснощек, +38 067 567 80 13).

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #коронавирус #интерпайп #днепр
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