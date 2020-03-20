Кучер: единственный антикризисный штаб по борьбе с COVID-19 в области возглавляю я, остальные – фикция

В Харьковской области существует единственный штаб по противодействию возможному распространению коронавируса COVID-19, заявил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"В области создан единственный штаб, который возглавляю я, в который входят народные депутаты, в который входят мои заместители, врачи соответствующие, главы райгосадминистраций и который занимается координацией борьбы по всем направлениям с возможным распространением коронавируса", - сказал Кучер на брифинге в пятницу, комментируя свое отсутствие на заседании антикризисного штаба под председательством бизнесмена, президента группы DCH Александра Ярославского и городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

"Другие штабы, о которых сообщаются, это фикция. Ни одному представителю крупного бизнеса в области, не дано права перетягивать управленческие функции на себя. Это необходимо четко понять", - добавил Кучер.

Он назвал происходившее на заседании в четверг "прямым вымогательством у бизнеса" и провел аналогию с методами, использовавшимися в 90-е годы.

"Это фактически публичное вымогательство у бизнеса было. Мы так не работаем. Мы вернем в реальность того человека, который фактически занимается вымогательством денежных средств… Уже прошли 90-е годы, когда вас (представителей бизнеса – ИФ) кто-то мог вот так вызывать, публично под камеры давать указания, кому сколько дашь или не дашь, сколько ты можешь. Все, это все закончилось В Харьков не возвращаются 90-е годы", - сказал Кучер.

Он обвинил Кернеса в транспортном коллапсе, произошедшем после закрытия метро в Харькове.

"На мой взгляд, в Харьковской области именно он (Кернес – ИФ) является абсолютно деструктивным элементом, который собственно и организовал то, что происходит. Реакция наша будет довольно жесткой. Потому что этот человек не занимается вещами, которыми должен заниматься мэр крупного города. Тот транспортный коллапс, который мы наблюдаем сегодня в Харькове – это прямая ответственность Кернеса… То, что происходит, будет иметь соответствующие последствия по Кернесу лично. Этот человек ответит за все… Реакция будет жесткой", - сказал Кучер.

Отвечая на вопрос, почему изменил свою позицию по отношению к инициативе Ярославского, Кучер сказал: "Александр Ярославский может создавать все, что угодно, когда он вкладывает туда свои деньги или деньги своих друзей… Но если ко мне поступает информация, что я должен принимать участие бюджетом в этом… Я довольно откровенно вынужден сообщить, что определенные олигархи, наверное, не поняли, что их попросили принять участие в расходовании собственных средств, чтобы помочь государству и помочь населению, нашим жителям, а не в расходовании бюджетных средств".

Вместе с тем, Кучер ушел от ответа на вопрос, как и в какие учреждения Харькова и области планируется распределить 200 тыс.тестов из партии, которую по договоренности Ярославского с китайским бизнесменом Джеком Ма на выходные доставят в Украину. Он лишь попросил СМИ проконтролировать этот вопрос.

Как сообщалось, 17 марта после встречи Ярославского, Кучера и Кернеса было заявлено о создании антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса COVID-19 на территории Харьковской области.

"Александр Ярославский фактически руководит штабом, который является антикризисным. И основная его миссия направлена на то, чтобы наполнить условный бюджет этого штаба - на покупку необходимых средств для борьбы с коронавирусом. Это маски, тесты, аппараты для искусственного дыхания. Это очень важно, и это пример для других бизнесменов", - сказал Кучер.

В тот же день было проанонсировано, что заседание штаба с участием представителей бизнеса состоится в четверг. Однако в четверг Кучер на заседание не пришел. Его заместитель Тарас Пастух сообщил, что глава ХОГА принимает участие в другом совещании по этому же поводу с представителями бизнеса.

Его слова вызвали эмоциональную реакцию Ярославского.

"Очень плохо, что мы собрали антикризисный центр, а губернатора здесь нет. И он собирает где-то каких-то бизнесменов, когда мы всех приглашали суда. Это просто не дело...Это не губернатор, это посмешище какое-то", - сказал Ярославский.