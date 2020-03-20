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14:04 20.03.2020

Вторая украинка умерла от коронавируса в Италии

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Вторая украинка умерла от коронавируса в Италии

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о смерти второй гражданки Украины в Италии.

"19 марта в медицинском учреждении на территории провинции Бергамо (Италия) вследствие заболевания COVID-19 умерла гражданка Украины 1958 г.р. Наши консулы установили связь с родственниками умершей гражданки и оказывают необходимое содействие", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в пятницу.

Как сообщалось, в пятницу 13 марта, МИД Украины подтвердило, что в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус.

Пользователь Оксана Федькив сообщила в Facebook, речь идет о гражданке Украины Раисе Малышевой (1954 г. рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в г. Ровато провинции Брешия и четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19.

По состоянию на 23:30 четверга, 19 марта за границей проходят лечение вследствие заражения коронавирусом 13 граждан Украины: Германия - 4, Италия - 2, Польша - 2, Объединенные Арабские Эмираты - 1, Доминиканская Республика - 4, сообщило МИД Украины.

Теги: #италия #коронавирус #мид
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