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14:04 20.03.2020

Минздрав будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, которые не будут отчитываться по установленной форме о диагностике коронавируса

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Минздрав будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, которые не будут отчитываться по установленной форме о диагностике коронавируса

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус, согласно установленной форме, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Вчера Минздрав направил дополнительное разъяснение, где четко указано, как сообщать, в том числе частным лабораториям, о диагностированных случаях коронавируса, чтобы вовремя провести эпидрасследование. Кроме того, есть требование к частным лабораториям передавать первые пять позитивных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться в установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии",- сказал он.

Он также отметил, что Минздрав совместно с Государственной таможенной службой, Министерством финансов и Минэкономики разработал проект постановления с перечнем товаров, работ и услуг, которые будут закупаться вне рамок закона о публичных закупках. Этот документ планируется принять в пятницу на заседании правительства.

"Также планируется утвердить перечень лекарств, которые будут освобождаться от таможенных платежей и НДС", - добавил Ляшко.

Помимо этого, по словам замминистра, ожидается поставка ПЦР-тестов для распределения по всей территории Украины.

"Относительно обеспеченности тестами – мы ожидаем самую большую поставку тестов для ПЦР диагностики, что позволит обеспечить все области. Вместе с тестами ПЦР будут также тесты для скрининговых исследований",- сказал главсанврач.

Теги: #коронавирус #минздрав
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