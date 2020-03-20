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13:50 20.03.2020

За последние сутки в Украину вернулись почти 17 тыс. граждан

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За последние сутки в Украину вернулись почти 17 тыс. граждан

В четверг в Украину вернулись почти 17 тыс. граждан, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Продолжается уменьшение пассажиропотока. На всех трех направлениях: государственной границе, линии разграничения и границе с Крымом в общем 27.5 тыс. лиц прошли оформление как на въезд в Украину, так и на выезд. Больший пассажиропоток, конечно, был на государственной границе, ее пересекли 25.5 тыс. лиц, из которых 19.5 тыс. - это именно на въезд в Украину, из которых также, смотря на наши статистические данные, почти 17 тыс. украинцев вернулись домой", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам Демченко, за сутки в Украину не пустили до 10 иностранцев из-за ограничений, которые действуют на государственной границе.

От также проинформировал, что государственную границу пересекли 2 тыс. 300 украинцев, прибывших на пункты пропуска в пешем порядке.

"Работа продолжается вместе с органами местной власти, и к ней также подключилась Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Те автобусы, которые получается привлекать к работе, курсируют. И за прошлые сутки удалось таким способом перевезти в Украину через границу 2 тыс. 300 наших соотечественников", - пояснил он.

Кроме того, Демченко сообщил, что благодаря работе, которую провели представители Министерства инфраструктуры, Министерства иностранных дел Украины, "Укрзализныци" начали также курсировать "эвакуационные" поезда, которые выезжают за пределы Украины пустыми и возвращаются с украинцами или теми, кому позволяется въезд в Украину. В частности, в пятницу на двух поездах из Перемышля прибыли 1150 граждан.

"Уже два рейса оформлено. Пока что только из Польши, из города Перемышль. На эти два рейсы оформлено более 1150 граждан, все являются украинцами, только два иностранца, однако они имеют вид на жительство в Украине", - отметил спикер.

Он пояснил, что во время оформления граждан в вагоны поднимались не только пограничники, но и представители санитарно-карантинного подразделения, которые сначала измеряли людям температуру, наблюдали их состояние здоровья, после чего происходило пограничное оформление.

"Кроме того, люди подписывали памятки и, фактически, соглашения на добровольную самоизоляцию", - подчеркнул он.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что в пятницу утром два поезда прибыли из Перемышля в пункт пропуска "Мостиская-железнодорожная станция".

Как сообщалось, с 16 марта Украина ограничила пропуск в страну иностранцев с связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса в Украине. Было приостановлено работу близко сотни пунктов пропуска. Кроме того, в полночь 17 марта Украина временно прекратила международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

Теги: #госпогранслужба #граница #демченко
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