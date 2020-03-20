События

13:49 20.03.2020

В Киеве мужчина разбил двери троллейбуса из-за запрета водителя зайти в салон без маски, где уже было 10 человек

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В Киеве мужчина разбил двери троллейбуса из-за запрета водителя зайти в салон без маски, где уже было 10 человек

Полицейские Киева составили административный протокол на мужчину, который нарушил правила карантина и повредил транспортное средство, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Инцидент произошел на улице Московской в Печерском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, несмотря на установленный запрет, сознательно пытался зайти в троллейбус, где уже находилось 10 человек. На отказ водителя продолжать движение, нарушитель разбил стеклянные двери транспорта", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители доставили правонарушителя в Печерское управление полиции. Им оказался 51-летний житель Черниговской области, на него составили административный протокол по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теги: #киев #полиция #троллейбус
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