В Киеве мужчина разбил двери троллейбуса из-за запрета водителя зайти в салон без маски, где уже было 10 человек

Полицейские Киева составили административный протокол на мужчину, который нарушил правила карантина и повредил транспортное средство, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Инцидент произошел на улице Московской в Печерском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, несмотря на установленный запрет, сознательно пытался зайти в троллейбус, где уже находилось 10 человек. На отказ водителя продолжать движение, нарушитель разбил стеклянные двери транспорта", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители доставили правонарушителя в Печерское управление полиции. Им оказался 51-летний житель Черниговской области, на него составили административный протокол по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.