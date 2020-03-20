В Испании почти 20 тыс. человек заразились коронавирусом, число умерших превысило 1 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки выросло на 2 806 и составило 19 980 человек, сообщают испанские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За сутки от последствий заражения умерли 235 человек, общее число умерших в стране составляет 1 002 человека.

Теперь по числу заболевших Испания обогнала Иран. Там по состоянию на 20 марта зарегистрировано 19 664 случая коронавируса. Больше заболевших, чем в Испании, только в Италии и Китае.