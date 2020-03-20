В Киеве с вечера 10 апреля на мосту им.Патона ограничат движение крайне правыми полосами

С 21:00 10 апреля на мосту им. Патона ограничат движение крайне правыми полосами, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на в КК "Киевавтодор".

"Мост имени Патона ждет масштабная реконструкция. Сейчас сооружение исследуют специалисты Украинского института стальных конструкций им. Шимановского. Экспертное заключение подготовят через несколько недель. После этого будет разработана проектно-сметная документация. По предварительным рекомендациям специалистов, до момента реконструкции, чтобы уменьшить нагрузку на мост, будет ограничено движение крайне правыми полосами", - говорится в сообщении.