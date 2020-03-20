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12:27 20.03.2020

Зеленский: 15 тыс. полицейских контролируют ситуацию в стране, в том числе выполнение установленных ограничений

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Зеленский: 15 тыс. полицейских контролируют ситуацию в стране, в том числе выполнение установленных ограничений

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что 15 тыс. полицейских контролируют ситуацию в стране в период карантина, в том числе выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования установленных правительством ограничений.

"В настоящее время для противодействия распространению коронавируса привлечено более 15 тыс. полицейских. Среди прочего они будут контролировать, как наши перевозчики и субъекты хозяйствования выполняют ограничения, установленные правительством", - сказал он в своем обращении к украинцам в пятницу.

При этом Зеленский выразил надежду на сознательность граждан, в связи с чем постоянный контроль со стороны полиции не понадобится.

Теги: #коронавирус #зеленский
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