В Украине есть первый случай выздоровления от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом случае выздоровления в Украине от коронавируса.

"Во-первых, есть очень радостная новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус и он во второй раз показал отрицательный результат. А значит, можем констатировать официально: сегодня в Украине появился первый человек, который выздоровел от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы, он возвращается домой", - сказал он в своем обращении к украинцам в пятницу.