МАУ в полдень в пятницу отменит эвакуационный рейс с Кипра в случае отсутствия спроса со стороны пассажиров

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменит спецрейс, предназначенный для эвакуации украинцев из Кипра, в случае отсутствия спроса на билеты со стороны оставшихся в республике е граждан Украины.

"По состоянию на 9 утра пятницы продано 19 билетов на рейс МАУ. Самолет - 180 мест. По информации авиакомпании, если до 12.00 пятницы не будут проданы билеты, рейс может быть отменен", - говорится в сообщении консульского отдела посольства Украины в Республике Кипр, размещенного также на Facebook-странице посольства.

В авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина" также подтвердили информацию о том, что если до 12:00 пятницы заявок на указанный рейс больше не поступит, он будет отменен.

Согласно сообщению Мининфраструктуры, в пятницу с Кипра в 10.40 уже вылетел рейс авиакопании SkyUp, который должен приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 13.30.