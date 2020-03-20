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11:44 20.03.2020

В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек, город просит Зеленского ввести в Украине ЧП

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В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек, город просит Зеленского ввести в Украине ЧП

В Ивано-Франковске с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализированы еще 15 чел., власти города просят президента Владимира Зеленского и Кабинет министров ввести в стране чрезвычайное положение, написал мэр города Руслан Марцинкив на странице в "Фейсбук".

"У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 чел. находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры. Обращаемся к правительству, президенту ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение, в Украине с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Поручить полиции, Нацгвардии, Муниципальной инспекции усилить патрулирование на улицах. Обеспечить круглосуточное патрулирование улиц", - заявил Марцинкив.

Мэр отметил, что с сегодняшнего дня полиция города будет штрафовать людей за нарушение карантина - от 17 тыс. грн для физлиц, от 34 тыс. грн - для юрлиц.

"Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 2 м. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем", - добавил мэр города.

Кроме того, местная власть обращается в Антимонопольный комитет Украины относительно недопущения спекуляций на лекарствах и продуктах питания.

Как сообщалось, 19 марта в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, сообщил Минздрав Украины в "Телеграм-канале".

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - отмечается в сообщении.

Теги: #коронавирус #ивано_франковск
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