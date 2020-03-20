Спецпоезда "Интерсити+" доставили из Польши более 1,1 тыс. украинцев

Специальными поездами "Интерсити+" из Польши в связи с карантином вернулись более чем 1150 украинцев, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины в пятницу.

Согласно информации ведомства, первый поезд прибыл после 04:00 в пятницу в пункт пропуска "Мостиска". Этим поездом приехали 750 украинцев и один иностранец, который имеет вид на жительство. За ним прибыл второй поезд, которым вернулись почти 400 украинцев. После 07:00 прибыл третий поезд, которым прибыли также почти 400 украинцев и один иностранец.

Как сообщалось, решением правительства Украины временно приостановлено движение международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения. Министерство организовывает спецрейсы, чтобы все украинцы смогли вернуться домой.