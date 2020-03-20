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11:14 20.03.2020

Счетная палата предлагает перенаправить на борьбу с коронавирусом 5 млрд грн бюджетных средств

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Счетная палата предлагает перенаправить на борьбу с коронавирусом 5 млрд грн бюджетных средств

В государственном бюджете есть минимум 5 млрд грн, которые можно перенаправить на поддержку медицины в борьбе с коронавирусом, считает председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Счетная палата оперативно проанализировала государственный бюджет на 2020 год. Мы четко увидели возможности для перенаправления не менее 5 млрд грн на поддержку медицины. А это - средства для закупки тех вещей, которых сейчас очень не хватает Украине - защитные медицинские маски для населения, тест-системы, аппараты искусственной вентиляции легких", - процитировала его пресс-служба Счетной палаты.

Пацкан также отметил, что в настоящее время в резервном фонде госбюджета не распределены 1,4 млрд грн.

"Второй источник, который может использовать правительство, это своим решением распределить средства, предусмотренные местным бюджетам на стабилизационную дотацию – 200 млн грн, на сегодня эти расходы нераспределенные. Я также предлагаю Верховной Раде безотлагательно внести изменения в государственный бюджет на 2020 год. Ведь и здесь есть возможности направить средства, чтобы минимизировать распространение вируса", - добавил он.

По словам Пацкана, на борьбу с коронавирусом, в частности, можно перенаправить 300 млн грн, предусмотренных на финансирование Бюро финансовых расследований. Кроме того, можно отложить расходы по бюджетной программе "Статистические наблюдения" – 1,2 млрд грн.

Помимо этого, глава Счетной палаты сообщил, что за два месяца текущего года сэкономлены средства по выплате некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения.

"Это произошло из-за меньшей фактической потребности по этим выплатам, чем было запланировано. Кроме того, в 2019 году объем таких расходов в октябре изменениями в закон уменьшен на 1,1 млрд грн и за год расходы остались не выполнены на 6,9 млрд грн. Поэтому есть возможность перенаправить на медицину 1,1 млрд грн"-, сказал он.

"Есть еще ряд бюджетных программ, расходы на которые возможно уменьшить, чтобы предоставить нужные для медицины средства. В частности, поддержка реализации комплексной реформы государственного управления - 600 млн грн, ведь существующее количество специалистов по реформированию значительно меньше, чем предполагалось; руководство и управление в сфере реализации политики по управлению государственным долгом - 11 млн грн, поскольку это учреждение не начало свою деятельность; функционирования торговых представительств за рубежом – 25,6 млн грн, так как расходы в течение двух лет не использовались и перераспределялись на другие бюджетные программы; меры по поддержке развития лидерства в Украине – 13,5 млн грн",- добавил председатель Счетной палаты.

Теги: #коронавирус #счетная_палата
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