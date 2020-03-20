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10:53 20.03.2020

Очереди грузовиков на границе на въезд в Украину сократились

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Очереди грузовиков на границе на въезд в Украину сократились

Ситуация с ожиданием въезда в Украину на границе значительно улучшилась, самые длинные очереди из грузовых автомобилей стоят на выезд из Украины в Польшу, на въезд - в "Раве-Руськой" и "Краковце", сообщила Государственная таможенная служба утром в пятницу.

Согласно ее сообщению, в пункте пропуска "Ягодин" на польско-украинской границе очередь на выезд сократилась за сутки на 100 грузовиков - до 650 ед., на въезд - отсутствует (сутки назад въезда ожидали 350 авто).

В "Раве-Русской" очередь на выезд, как и раньше, составляет 360 грузовиков, на въезд за сутки сократилась со 110 до 40 ед.

В "Краковце" очередь на выезд уменьшилась на 60 грузовиков - до 370, на въезд стоят 300 фур, что на 10 меньше.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" очередь составляет 90 грузовиков на выезд, 80 - на въезд.

С Румунией в "Дяковом" выезда из страны ожидают 10 грузовиков, на въезд очередь отсутствует.

"На остальных пунктах пропусках очередей из фур нет", - отметила Гостаможслужба.

Теги: #грузовики #граница #гостаможслужба
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