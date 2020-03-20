В КНР направляется Ил-76 за медицинским грузом для Украины

Из международного аэропорта "Борисполь" (Киев) в китайский Гуанчжоу вскоре вылетит военный грузовой самолет Ил-76, который в субботу утром примет на борт медицинский груз от Китая для Украины, сообщил украинский нардеп Андрей Мотовиловец (фракция "Слуга народа"), который сопровождает этот борт.

"Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта Борисполь в Гуанчжоу, Китай. В 11.00 в субботу борт примет медицинский груз лабораторные и экспресс тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", - написал Мотовиловец в пятницу утром на своей странице в соцсети Фейсбук.

Вместе с тем, он добавил, что это будет первый полет, а на следующей неделе будет еще один.