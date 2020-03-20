Полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 дел за нарушение правил карантина

Правоохранители составили 405 административных протоколов и начали 6 уголовных производств по факту несоблюдения правил карантина, больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности. В результате полицейские составили 405 административных протоколов по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области, где полицейские составили 75 админпротоколов.

Также нарушения выявлены в Киеве (31), Киевской (32), Донецкой (62), Запорожской (25), Херсонской (21), Сумской (20), Волынской (16), Винницкой (14), Львовской (12), а также в Николаевской (11), Кировоградской (9), Харьковской (5) и Закарпатской (3) областях.

Кроме того, по 18 админпротоколов составлено в Черновицкой и Черкасской областях, по 7 - в Ровенской и Черниговской, по 4 протокола - в Ивано-Франковской, Полтавской и Одесской областях. В Тернопольской и Житомирской областях выявлено по 2 нарушения, а в Хмельницкой составлен 1 протокол.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 6 фактам по ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской (3 факта), по 1 - в Волынской, Сумской и Днепропетровской областях", - добавили в Нацполиции.

На данный момент к несению службы привлечены более 14 тыс. полицейских и 2,1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины.