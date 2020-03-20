События

10:45 20.03.2020

Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами

1 мин читать
Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами

На границе с Польшей во Львовской области, сотрудники Госпогранслужбы Украины с представителями санитарно-карантинного подразделения встречают эвакуационные поезда, которыми уже вернулось более 1150 украинцев.

"Отметим, что согласно решению правительства Украины, пункты пропуска пока временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения. Однако государственные органы организуют спецрейсы, которыми из-за границы возвращаются украинцы, а в свои страны – иностранцы. Такие рейсы уже активно осуществляются самолетами, а с сегодняшнего дня и поездами", - сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" после 4-х утра. Им прибыло более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство. В вагоны поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

"После 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым приехало почти 400 украинцев и тоже один иностранец. Их оформление произошло по такому же механизму. Стоит отметить, что у всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало", - говорится в сообщении.

Теги: #эвакуация #коронавирус #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:46 20.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

10:44 20.03.2020
Полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 дел за нарушение правил карантина

Полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 дел за нарушение правил карантина

09:48 20.03.2020
В Индии из-за коронавируса ограничивают движение общественного транспорта

В Индии из-за коронавируса ограничивают движение общественного транспорта

09:43 20.03.2020
Италия стала страной с наибольшим количеством смертей из-за коронавирусной инфекции

Италия стала страной с наибольшим количеством смертей из-за коронавирусной инфекции

09:35 20.03.2020
В Киеве курсируют спецавтомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать карантин

В Киеве курсируют спецавтомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать карантин

09:20 20.03.2020
В Бразилии выявили заражение коронавирусом у 621 человека, шесть скончались

В Бразилии выявили заражение коронавирусом у 621 человека, шесть скончались

09:19 20.03.2020
Бельгийский вирусолог назвал ожидаемый срок продолжительности эпидемии COVID-19

Бельгийский вирусолог назвал ожидаемый срок продолжительности эпидемии COVID-19

08:21 20.03.2020
Нацгвардию привлекли к борьбе с коронавирусом

Нацгвардию привлекли к борьбе с коронавирусом

05:05 20.03.2020
Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения коронавирусом, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа – власти

Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения коронавирусом, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа – власти

04:06 20.03.2020
Трамп и Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом

Трамп и Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

Доходности евробондов стабилизировались на новом максимуме в 11,5-14% годовых

На Донбассе один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение – штаб ООС

В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но это так во всем мире – врач-инфекционист

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕИБ готов перенаправить часть выделяемых Украине средств на преодоление коронавируса

Доходности евробондов стабилизировались на новом максимуме в 11,5-14% годовых

Госдеп США призвал американцев избегать поездок за рубеж

На Донбассе один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение – штаб ООС

ГБР расследует смертельное ДТП на Харьковской окружной с участием работника областного ГСЧС

Сотрудница Харьковского главка полиции, сбившая человека на пешеходном перекрестке, предстанет перед судом – ГБР

Завершено расследование дела харьковского прокурора, требовавшего у обвиняемого $10 тысяч за условный срок

Трамп отменил июньский саммит лидеров G7 в США из-за коронавируса

Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

НСЗУ изыскала средства для увеличения оплат труда медработникам, которые работают в эпидемии – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА