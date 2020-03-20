Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами

На границе с Польшей во Львовской области, сотрудники Госпогранслужбы Украины с представителями санитарно-карантинного подразделения встречают эвакуационные поезда, которыми уже вернулось более 1150 украинцев.

"Отметим, что согласно решению правительства Украины, пункты пропуска пока временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения. Однако государственные органы организуют спецрейсы, которыми из-за границы возвращаются украинцы, а в свои страны – иностранцы. Такие рейсы уже активно осуществляются самолетами, а с сегодняшнего дня и поездами", - сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" после 4-х утра. Им прибыло более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство. В вагоны поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

"После 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым приехало почти 400 украинцев и тоже один иностранец. Их оформление произошло по такому же механизму. Стоит отметить, что у всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало", - говорится в сообщении.