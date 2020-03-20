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10:46 20.03.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

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Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

Более 10 тыс. человек во всем мире скончались после заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, на 09:43 в мире зарегистрирована 10 031 смерть от коронавируса. При этом в Италии к настоящему моменту зарегистрировано больше смертей, чем в лидировавшем до недавних пор по этому показателю Китае - 3 405 против 3 133.

По официальным данным, свыше 244 тыс. человек в мире в разное время заразились COVID-19, при этом свыше 86 тыс. уже выздоровели. Больше всего выздоровевших в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.

Наибольшее число случаев заражения на данный момент выявлено в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.

Теги: #коронавирус
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