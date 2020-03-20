События

10:35 20.03.2020

ЕИБ готов перенаправить часть выделяемых Украине средств на преодоление коронавируса

2 мин читать
ЕИБ готов перенаправить часть выделяемых Украине средств на преодоление коронавируса

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов перенаправить средства, которые выделяются на программы в Украине, на преодоление коронавируса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я сегодня (в среду - ИФ) разговаривал с Европейским инвестиционным банком, который готов перенаправить определенные средства, которые выделяются на программы в Украине, на мероприятия по преодолению коронавируса", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Кулеба сообщил, что на встрече с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жилет обсудил вопрос о том, какую помощь МККК может предоставить Украине в препятствии распространению коронавируса.

"Мы готовы что-то получать в качестве гуманитарной помощи, что-то закупать, но этот поиск идет по всем уровням, по международным организациям, бизнес-контактам", - отметил министр.

По его словам, вся система МИД Украины сейчас работает над двумя фундаментальными задачами: возвращением украинцев из других стран и поиском гуманитарной помощи и осуществлением закупок.

"Мы должны понимать, что сейчас происходит самая масштабная в истории Украины внешнеполитическая операция, которая называется "возвращение и восстановление". Ничего подобного в истории Украины никогда не происходило. 2014-й был более драматичным, потому что началась война, безусловно. Но объем работы сейчас еще больше. Сейчас одновременно во всех точках мира все взорвалось и требует пожаротушения. Везде максимальное напряжение. Я воспринимаю это как эффективный краш-тест. Я убежден, что мы его пройдем, но при случае проверим способность некоторых коллег к работе в таких условиях", - подчеркнул глава МИД.


Полный текст интервью с Кулебой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #еиб #кулеба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 20.03.2020
Переговоры глав МИД Украины и Венгрии состоятся на следующей неделе в режиме телеконференции

Переговоры глав МИД Украины и Венгрии состоятся на следующей неделе в режиме телеконференции

19:02 19.03.2020
Правительство Украины достигло договоренностей с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев из Шри-Ланки - Кулеба

Правительство Украины достигло договоренностей с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев из Шри-Ланки - Кулеба

13:08 18.03.2020
Более 400 украинцев, прибывших на границу с Венгрией в пешем порядке, попали в Украину

Более 400 украинцев, прибывших на границу с Венгрией в пешем порядке, попали в Украину

00:42 18.03.2020
Кулеба застрявшим на Шри-Ланке украинцам: мы вас вытащим

Кулеба застрявшим на Шри-Ланке украинцам: мы вас вытащим

16:58 16.03.2020
Украинцев из Египта должны вернуть туроператоры - глава МИД

Украинцев из Египта должны вернуть туроператоры - глава МИД

16:30 16.03.2020
Заявление Словакии о продаже Украиной медицинских масок не соответствует действительности - Кулеба

Заявление Словакии о продаже Украиной медицинских масок не соответствует действительности - Кулеба

16:24 16.03.2020
Кулеба: за пределами Украины коронавирусом инфицированы 7 украинцев

Кулеба: за пределами Украины коронавирусом инфицированы 7 украинцев

16:23 16.03.2020
Почти 1,8 тыс. человек за границей попросили помощи у МИД Украины, чтобы выехать из стран пребывания

Почти 1,8 тыс. человек за границей попросили помощи у МИД Украины, чтобы выехать из стран пребывания

15:52 16.03.2020
С лайнера "Grand Princess" эвакуировали еще 35 украинских граждан - Кулеба

С лайнера "Grand Princess" эвакуировали еще 35 украинских граждан - Кулеба

12:17 16.03.2020
Женская сборная Украины по дзюдо вернулась из Греции в Украину – Кулеба

Женская сборная Украины по дзюдо вернулась из Греции в Украину – Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

Доходности евробондов стабилизировались на новом максимуме в 11,5-14% годовых

На Донбассе один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение – штаб ООС

В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но это так во всем мире – врач-инфекционист

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами

Полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 дел за нарушение правил карантина

Доходности евробондов стабилизировались на новом максимуме в 11,5-14% годовых

В Индии из-за коронавируса ограничивают движение общественного транспорта

Италия стала страной с наибольшим количеством смертей из-за коронавирусной инфекции

В Киеве курсируют спецавтомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать карантин

В Бразилии выявили заражение коронавирусом у 621 человека, шесть скончались

Бельгийский вирусолог назвал ожидаемый срок продолжительности эпидемии COVID-19

Нацгвардию привлекли к борьбе с коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА