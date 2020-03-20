События

10:05 20.03.2020

Доходности евробондов стабилизировались на новом максимуме в 11,5-14% годовых

2 мин читать
Доходности евробондов стабилизировались на новом максимуме в 11,5-14% годовых

Еврооблигации Украины за понедельник-среду текущей недели достигли новых минимумов в цене и максимумов в доходности 11,5-14% годовых, в четверг стабилизировались на этом уровне.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, за неделю ставки подросли на 1,7-5,1 процентных пункта (п.п.), особенно значительно – на коротком конце кривой.

В частности, доходность самых коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась до 13,1% с 8%, еврооблигаций с погашением в 2022 году – до 14% с 9,5%.

В то же время рост доходности на длинном конце кривой был не столь большим: ставки бумаг с погашением в 2027 году увеличились на 2,9 п.п. – до 13%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году – на 1,7 п.п., до 11,6%.

Кроме того, нового минимума стоимости с начала ноября 2018 года достигли ВВП-варранты – 52,6% от номинала по сравнению с 74,2% на конец прошлой недели, 90% – на конец позапрошлой недели или 107,5% три с половиной недели назад.

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на этой неделе констатировал, что внешние долговые рынки для таких стран, как Украина, сегодня практически закрыты.

"На долговых рынках практически рынки даже для компаний с высоким кредитным рейтингом закрыты. Сегодня торгуются только государственные ценные бумаги ведущих стран мира: это США, Германия – мы видим очень большое снижение доходности по этим ценным бумагам. Если говорить о других, то их доходности очень сильно выросли, на сегодня практически рынок для всех закрыт", – описал Чурий сложившуюся ситуацию.

Теги: #евробонды
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 13.03.2020
Доходность евробондов Украины за "черный четверг" подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

Доходность евробондов Украины за "черный четверг" подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

18:45 19.02.2020
ЕБРР добавил в перечень потенциальных поставщиков газа "Нафтогазу" за средства от евробондов Trafigura, Eni и ERU

ЕБРР добавил в перечень потенциальных поставщиков газа "Нафтогазу" за средства от евробондов Trafigura, Eni и ERU

18:39 03.02.2020
Спрос на евробонды Vodafone Ukraine на $500 млн под 6,2% годовых составил около $3 млрд

Спрос на евробонды Vodafone Ukraine на $500 млн под 6,2% годовых составил около $3 млрд

12:51 27.01.2020
Vodafone Ukraine 28 января начнет road show выпуска евробондов - источник

Vodafone Ukraine 28 января начнет road show выпуска евробондов - источник

22:15 22.01.2020
Украина разместила евробонды на EUR 1,25 млрд под 4,375%

Украина разместила евробонды на EUR 1,25 млрд под 4,375%

18:51 07.11.2019
Укрэксимбанк размещает 10-летние субординированные евробонды на $100 млн под 9,95% – источник

Укрэксимбанк размещает 10-летние субординированные евробонды на $100 млн под 9,95% – источник

21:32 04.11.2019
"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625% - источник

"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625% - источник

18:24 28.10.2019
"Нафтогаз Украины" планирует евробонды на $500 млн, начнет road show 30 октября

"Нафтогаз Украины" планирует евробонды на $500 млн, начнет road show 30 октября

20:21 19.10.2019
"Кернел" объявил о размещении евробондов на $300 млн со ставкой купона 6,5%

"Кернел" объявил о размещении евробондов на $300 млн со ставкой купона 6,5%

18:43 01.10.2019
Метинвест разместил евробонды на $500 млн под 7,95% и 300 млн евро под 5,75%

Метинвест разместил евробонды на $500 млн под 7,95% и 300 млн евро под 5,75%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

На Донбассе один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение – штаб ООС

В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но это так во всем мире – врач-инфекционист

В Украине зафикированы случаи внутристранового инфецирования коронавирусом – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

Из Польши прибывают эвакуационные поезда с украинцами

Полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 дел за нарушение правил карантина

ЕИБ готов перенаправить часть выделяемых Украине средств на преодоление коронавируса

В Индии из-за коронавируса ограничивают движение общественного транспорта

Италия стала страной с наибольшим количеством смертей из-за коронавирусной инфекции

В Киеве курсируют спецавтомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать карантин

В Бразилии выявили заражение коронавирусом у 621 человека, шесть скончались

Бельгийский вирусолог назвал ожидаемый срок продолжительности эпидемии COVID-19

Нацгвардию привлекли к борьбе с коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА