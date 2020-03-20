События

09:43 20.03.2020

Италия стала страной с наибольшим количеством смертей из-за коронавирусной инфекции

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Италия стала страной с наибольшим количеством смертей из-за коронавирусной инфекции

В Италии за сутки выявлено 4480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает итальянская пресса со ссылкой на руководителя службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в четверг.

По словам Боррелли, в Италии скончались за сутки 427 человек, всего с момента выявления первого случая заражения число умерших пациентов, у которых был выявлен коронавирус, достигло 3405. Таким образов по этому показателю Италия превзошла Китай, где зафиксировано 3245 летальных исходов.

Всего в Италии выявлено 33190 случаев заражения, выздоровели 4440 пациентов.

Самой неблагополучной с точки зрения эпидемиологии в Италии остается область Ломбардия, на которую приходится 19884 случаев заражения, отметил Боррелли.

Теги: #италия #коронавирус
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