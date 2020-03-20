События

09:20 20.03.2020

В Бразилии выявили заражение коронавирусом у 621 человека, шесть скончались

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В Бразилии выявили заражение коронавирусом у 621 человека, шесть скончались

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии достигло 621 человека, шестеро скончались, сообщает в пятницу "Аженсия Бразил" со ссылкой на данные Минздрава страны.

За сутки в стране подтвердили 193 новых случая заражения, и два человека умерли.

Больше всего случаев заражения выявлено в штате Сан-Паулу - 286, на втором месте Рио-де-Жанейро (65). На остальные штаты и федеральный округ приходится от одного до 42 случаев заражения.

Власти Бразилии объявили накануне о закрытии наземных границ с восемью странами на 15 дней в связи с пандемией COVID-19. Особый режим пропуска продолжит действовать лишь в отношении Уругвая, граница с которым продолжит оставаться открытой.

Теги: #коронавирус #бразилия
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