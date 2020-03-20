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08:21 20.03.2020

Нацгвардию привлекли к борьбе с коронавирусом

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Нацгвардию привлекли к борьбе с коронавирусом

В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах на территории Украины в режиме  чрезвычайной ситуации -  в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"В частности превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкасы, в населенных пунктах Ямпольского района. Основная цель - поддержка общественной безопасности и обеспечения проведения ограничительно-карантинных мероприятий. В частности, правоохранители контролируют пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацгвардии Украины в четверг.

Также с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины несут службу по охране и обеспечению безопасности на объекте обсервации в пригороде Днепра. На территории коммунального учреждения здравоохранения сейчас находятся граждане Украины, которые прибыли из европейских стран где сейчас наблюдается эпидемия вируса COVID-19.

Теги: #коронавирус #нацгвардия #украина
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