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07:42 20.03.2020

Госдеп США призвал американцев избегать поездок за рубеж

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Госдеп США призвал американцев избегать поездок за рубеж

Власти США призывают сограждан из-за угрозы коронавируса COVID-19 не ездить заграницу, а всех американцев, находящихся вне США, по возможности вернуться на родину, говорится в сообщении на странице госдепартамента в Twitter.

"Госдепартамент рекомендует гражданам США избегать всех международных поездок из-за глобального воздействия COVID-19. Проживающим (на постоянной основе - ИФ) в США американским гражданам, кто находится в странах, где остаются варианты с отъездом (в США - ИФ) на коммерческой основе, следует немедленно вернуться", - отмечается в сообщении.

"Граждане США, кто путешествует за рубежом и не желает возвращаться, должны быть готовы остаться заграницей на неопределенный период времени. Гражданам США, проживающим за рубежом, следует избегать всех международных поездок", - также заявили в госдепе.

Таким образом, госдеп поднял оценку опасности для путешественников на максимальный, четвертый, уровень.

В конце февраля Госдепартамент США объявил третий уровень опасности поездок, настоятельно рекомендующий гражданам пересмотреть свои планы на путешествия

Накануне госдеп также сообщил, что власти США в связи с угрозой COVID-19 приостанавливают выдачу виз в большей части стран мира.

Теги: #сша #путешественники #призыв #возвращение
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