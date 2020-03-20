События

07:20 20.03.2020

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение – штаб ООС

1 мин читать
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары...В результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Васильевка, Авдеевка, Крымское, Славное, Новотошковское, Новоолександровка.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:02 20.03.2020
ГБР расследует смертельное ДТП на Харьковской окружной с участием работника областного ГСЧС

ГБР расследует смертельное ДТП на Харьковской окружной с участием работника областного ГСЧС

04:03 20.03.2020
Сотрудница Харьковского главка полиции, сбившая человека на пешеходном перекрестке, предстанет перед судом – ГБР

Сотрудница Харьковского главка полиции, сбившая человека на пешеходном перекрестке, предстанет перед судом – ГБР

03:04 20.03.2020
Завершено расследование дела харьковского прокурора, требовавшего у обвиняемого $10 тысяч за условный срок

Завершено расследование дела харьковского прокурора, требовавшего у обвиняемого $10 тысяч за условный срок

01:04 20.03.2020
Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

00:11 20.03.2020
НСЗУ изыскала средства для увеличения оплат труда медработникам, которые работают в эпидемии – Ляшко

НСЗУ изыскала средства для увеличения оплат труда медработникам, которые работают в эпидемии – Ляшко

00:06 20.03.2020
В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией

23:57 19.03.2020
Ситуация с наличием СИЗ в медучреждения и аптеках улучшиться через 3-4 дня – Ляшко

Ситуация с наличием СИЗ в медучреждения и аптеках улучшиться через 3-4 дня – Ляшко

23:47 19.03.2020
Некорректно сравнивать цифры смертности от коронавируса и гриппа, которые являются оценочными – инфекционист Голубовская

Некорректно сравнивать цифры смертности от коронавируса и гриппа, которые являются оценочными – инфекционист Голубовская

23:43 19.03.2020
В Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но это так во всем мире – врач-инфекционист

В Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но это так во всем мире – врач-инфекционист

23:25 19.03.2020
Инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве охранят Нацгвардия – инфекционист Голубовская

Инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве охранят Нацгвардия – инфекционист Голубовская

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Украине число жертв коронавируса увеличилось до трех: в Ивано-Франковске умерла женщина

В Украине по состоянию на 20.00 19 марта подтвержден 21 случай Covid-19 – Центр общественного здоровья

В Днепропетровской области зафиксированы первые два случая коронавируса - обладминистрация

У спикера Рады тест на коронавирус отрицательный, он здоров

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп США призвал американцев избегать поездок за рубеж

Трамп и Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом

Трамп отменил июньский саммит лидеров G7 в США из-за коронавируса

В Израиле запретили гражданам выходить из дома без необходимости

GM, Ford и Tesla задумались о производстве аппаратов искусственной вентиляции легких

Каннский кинофестиваль перенесли из-за COVID-19

В Украине зафикированы случаи внутристранового инфецирования коронавирусом – Ляшко

Минздрав Израиля отслеживает нарушения мер против распространения COVID-19 по данным с мобильных телефонов

Тест-система для диагностики коронавируса разработана в Институте  молекулярной биологии и генетики НАН Украины - пресс-служба НАН Украины

МИД Украины приветствует продление мандата СММ ОБСЕ в Украине и требует от РФ обеспечить доступ миссии в Крым

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА