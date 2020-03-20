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06:02 20.03.2020

ГБР расследует смертельное ДТП на Харьковской окружной с участием работника областного ГСЧС

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ГБР расследует смертельное ДТП на Харьковской окружной с участием работника областного ГСЧС

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют обстоятельства ДТП на окружной дороге Харькова, в результате которого погиб пешеход.

"Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", - сообщается на официальном сайте ГБР.

По предварительной информации, работник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области за рулем автомобиля ВАЗ сбил мужчину, который переходил проезжую часть с велосипедом в руках. По словам водителя, после столкновения, потерпевший подавал признаки жизни, но грузовой автомобиль проезжавший в этот момент, наехал на лежащего человека.

После этого грузовик, не останавливаясь, исчез в неизвестном направлении. Травмы пешехода оказались несовместимыми с жизнью.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области.

Теги: #гбр #украина #харьков
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