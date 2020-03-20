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04:06 20.03.2020

Трамп и Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом

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Трамп и Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили последние события в мире, в том числе ситуацию с COVID-19, сообщил Белый дом.

"Президент Трамп и президент Макрон обсудили последние события и усилия по борьбе с коронавирусом. Лидеры двух стран договорились продолжать тесное сотрудничество по урегулированию пандемии и минимизации ее экономических последствий в координации с G7 и другими международными партнерами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран также обсудили вопросы телекоммуникационной безопасности и вопросы миграции в Европе.

Теги: #коронавирус #макрон #трамп #меры
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